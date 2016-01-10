Cade il Real, fuga dell’Fcd Paternò, San Biagio senza problemi

Il Real Avola si impone (2-0) al Falcone-Borsellino. In Terza Categoria è primato solitario per la formazione di mister Palumbo

95047.it Contro il Real Avola è, purtroppo, andata male al Real Paternò. La formazione ospite si è imposta per 2-0 al Falcone-Borsellino al termine di una sfida rognosa e che ha visto i paternesi non riuscire a mettere alle corde un Real Avola arrivato con l’obiettivo di far sua l’intera posta in palio: siracusani che agganciano il secondo posto nel campionato di Promozione; Real Paternò che resta a quota 14 punti.

In Terza Categoria, sempre più inarrestabile la marcia dell’Fcd Paternò che vincendo il big match in casa del Piano Tavola (secondo in classifica fino a prima dell’incontro), va ufficialmente in fuga. Rossoazzurri capolista di un campionato che stanno dominando in lungo e in largo. 2-1 al San Gaetano di Belpasso e formazione di mister Turi Palumbo che suggella la chiusura di un eccellente girone d’andata grazie ad una pregevole doppietta di Luca Coppola. Benissimo anche il San Biagio che si è sbarazzato con un perentorio 5-0 del Pro Librino: un match senza storia condotto sino alla fine senza rischiare nulla. Un buon momento per il San Biagio che si conferma formazione di alto livello per la categoria.