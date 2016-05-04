Cade da un’impalcatura: finisce in prognosi riservata

E’ accaduto in territorio di Belpasso: l’uomo è un biancavillese di 58 anni

95047.it Avrebbe avuto un malore ed è caduto dall’impalcatura sulla quale si trovava mentre stava effettuando lavori per la costruzione di uno stabile. L’uomo ha riportato un violento trauma cranico sebbene sia caduto da un’altezza relativamente bassa: di circa 1 metro e mezzo.

L'operaio è un 58enne di Biancavilla, dipendente di un’impresa edile. Il fatto è accaduto in contrada Ritornella, siamo in territorio di Belpasso a poca distanza dal confine con Paternò.

Il 58enne dopo la caduta ha perso riconoscenza ed è stato rianimato sul posto dal personale medico del 118: è stato poi trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Dove si trova attualmente in prognosi riservata.

Così come verificato dai carabinieri giunti sul posto, il cantiere era assolutamente a norma di legge.