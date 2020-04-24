CADONO CALCINACCI DAL PONTE DI SCALILLI SULLA SS284 L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Intervento dei Vigili del Fuoco in corso sulla Statale 284 tra il territorio di Paternò e Santa Maria di Licodia, per la caduta di calcinacci da un cavalcavia nei pressi dello svincolo di Scalilli.
Al momento il transito veicolare è bloccato in entrambe le direzioni per permettere ai Vigili del Fuoco del locale distaccamento di rimuovere le parti pericolanti e mettere il resto in sicurezza.
Non ci sono grossi problemi per il traffico, ridotto a seguito delle disposizioni governative per il contenimento del coronavirus.