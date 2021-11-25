CADONO CALCINACCI DAL PONTE IN VIA MONGIBELLO. STRADA CHIUSA.SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E MUNICIPALE

FLASHGravi disagi al traffico, nella giornata di oggi giovedì 25 novembre 2021 in via Mongibello.La caduta di alcuni calcinacci dal ponte della ss284 che passa sotto la via Mongibello la strada che da...

FLASH

Gravi disagi al traffico, nella giornata di oggi giovedì 25 novembre 2021 in via Mongibello.

La caduta di alcuni calcinacci dal ponte della ss284 che passa sotto la via Mongibello la strada che da Paternò collega Ragalna sta creando non pochi problemi al traffico.

Sul posto, stanno operando i pompieri che stanno provvedendo a ispezionare la struttura e a mettere in sicurezza le parti dalle quali è possibile il distaccio di ulteriori calcinacci.

La via Mongibello al momento (ore 14) è chiusa al traffico in entrambi le direzioni.

Sul posto la Polizia Municipale di Paternò che sta gestendo al meglio la situazione.

IN AGGIORNAMENTO