CADUTA CALCINACCI DA UN BALCONE IN VIA EMANUELE BELLIA

Si distacca l’intonaco dal primo piano di un balcone, i calcinacci cadono a terra.

E’ accaduto nella giornata di oggi, 12 settembre 2022 , intorno alle ore 11.00, in via Emanuele Bellia.

Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco che hanno raggiunto i punti da cui si era verificato il distacco di pezzi di intonaco e hanno provveduto all'asportazione delle parti pericolanti per mettere in sicurezza l’immobile e, soprattutto, le persone che, transitando sul marciapiede sottostante, potevano rischiare di essere colpite da qualche frammento.

Fortunatamente la caduta di calcinacci dal primo piano non ha colpito persone né danneggiato cose.