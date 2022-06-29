95047

CADUTA CALCINACCI DAL PONTE DI MISTERBIANCO CON IMMISSIONE TANGENZIALE/SS121 , TRAFFICO IN TILT

AGGIORNAMENTO ORE 19.30STRADA RIAPERTA, TRAFFICO  RIPRISTINATOCircolazione parzialmente interrotta nella normale corsia di marcia a causa della caduta di calcinacci dal cavalcavia di Misterbianco, con...

29 giugno 2022 18:42
AGGIORNAMENTO ORE 19.30

STRADA RIAPERTA, TRAFFICO  RIPRISTINATO

Circolazione parzialmente interrotta nella normale corsia di marcia a causa della caduta di calcinacci dal cavalcavia di Misterbianco, con immissione sulla circonvallazione di Catania o per la superstrada ss121.

Sul posto sono già al lavoro i Vigili del Fuoco, recatisi sul posto con due mezzi (un’autoscala e una cosiddetta partenza), di lavorare in sicurezza.

Traffico congestionato nei pressi del ponte e deviato nelle vie limitrofe, si segnalo forti ripercussioni pure sulla  la strada statale 121 con code di circa 4 km in direzione Catania che inizia nei pressi dello svicolo Misterbianco Sieli

Sul posto oltre i  Vigili del fuoco stanno operando i tecnici e la Polizia locale del comune di Misterbianco

 

