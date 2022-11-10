CADUTA CALCINACCI DAL PONTE EX ASI - SULLA SS121. IN CORSO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA

A seguito di una pericolosa caduta di calcinacci, sono in corso dei lavori urgenti al Ponte ex ASI, oggi IRSAP, sulla SS121 tali per cui si potrebbero verificare dei rallentamenti nelle prossime ore.I...

A seguito di una pericolosa caduta di calcinacci, sono in corso dei lavori urgenti al Ponte ex ASI, oggi IRSAP, sulla SS121 tali per cui si potrebbero verificare dei rallentamenti nelle prossime ore.

I lavori, a differenza di quelli affrontati per il ponte sulla SP15, sono di pertinenza comunale e non più IRSAP - specificano il sindaco Daniele Motta e l'assessore alla Manutenzione, Tony Di Mauro.

Di conseguenza, per la salvaguardia della sicurezza generale, il Comune di Belpasso ha dovuto affrontare questa spesa con immediatezza, recuperando i fondi che inizialmente erano stati destinati per altri lavori ma che evidentemente non hanno il carattere dell'urgenza che invece ha questo ponte".

Il sindaco aggiunge una nota a corredo della notizia: "facciamo questi lavori senza esimerci dalle nostre responsabilità, ma non posso non riflettere su come, in maniera assolutamente UNILATERALE, la Regione ci ha consegnato una viabilità' in condizioni disastrose con criticità e mancati interventi accumulati nel corso degli anni.

Tali criticità, adesso, se le stanno 'piangendo' i comuni siciliani che già versano in condizioni economiche al limite del collasso e non lo ritengo giusto, per gli enti e per i cittadini".

Tali lavori, conclude la nota, dovrebbero essere completati nel giro di qualche giorno e dunque la viabilita' della SS121 potrà tornare alla normalità in quello specifico tratto.