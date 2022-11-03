CADUTA INCONTROLLATA DEL RAZZO CINESE, SULLA TRAIETTORIA ANCHE LA SICILIA

Il razzo Lunga Marcia 5B rientrerà sul nostro pianeta tra domani 4 novembre e il primo pomeriggio del 5 novembre; impossibile prevedere con certezza il punto esatto di caduta, ma nell’ampia fascia con...

Il razzo Lunga Marcia 5B rientrerà sul nostro pianeta tra domani 4 novembre e il primo pomeriggio del 5 novembre; impossibile prevedere con certezza il punto esatto di caduta, ma nell’ampia fascia considerata ci sarebbe anche l’Italia centro meridionale.

La stima, precisa nell’orario ma molto approssimativa nella traiettoria e soprattutto nel luogo, dipende dal fatto che, come già accaduto altre volte negli ultimi anni, il rientro in atmosfera di questo tipo di razzi cinesi è del tutto incontrollato.

Al momento non è possibile fare una previsione precisa sul luogo in cui cadrà, ma fra le tante zone abitate della Terra, comprese fra i 42 gradi di latitudine nord e i 42 gradi di latitudine sud, c’è pure la Sicilia.

Il razzo ha una massa di circa 23 tonnellate, e simili rientri incontrollati sono avvenuti nel 2020, 2021 e recentemente nel luglio 2022. Il Lunga Marcia 5B è decollato il 31 ottobre 2022 alle ore 08:38 italiane, lanciando con successo Mengtian, il terzo e ultimo modulo della stazione spaziale cinese Tiangong. Il razzo, troppo grande per bruciare completamente nell’atmosfera, viene monitorato dalle agenzie spaziali e dalla protezione civile.

Con il passare delle ore, si sarà in grado di prevedere più accuratamente il luogo in cui cadrà, visto che l’incertezza sul momento della caduta è ancora di circa 20 ore.