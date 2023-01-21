CAGLIARI, CONDANNATA ALL’ERGASTOLO LA DOTTORESSA CHE CURAVA I TUMORI CON ULTRASUONI

La Corte d'assise di Cagliari, presieduta da Tiziana Marogna, ha condannato oggi all'ergastolo con isolamento diurno, Alba Veronica Puddu, la dottoressa di 52 anni di Tertenia, in Ogliastra, finita so...

La Corte d'assise di Cagliari, presieduta da Tiziana Marogna, ha condannato oggi all'ergastolo con isolamento diurno, Alba Veronica Puddu, la dottoressa di 52 anni di Tertenia, in Ogliastra, finita sotto processo per aver curato pazienti affetti da tumore con terapie alternative, ultrasuoni e radiofrequenze, metodologie che avrebbero ridotto l'aspettativa di vita dei malati e accelerato la morte.

Al termine della sua requisitoria, la pm Giovanna Moro aveva chiesto per l'imputata 24 anni di carcere.

La sentenza di primo grado riconosce colpevole la dottoressa di omicidio volontario aggravato, circonvenzione di incapace e truffa.