CAGNOLINO BLOCCATO SOTTO UNA ROCCIA INSEGUENDO UN CONIGLIO: VIGILI DEL FUOCO DI CALTANISSETTA LO SALVANO
A cura di Redazione
13 ottobre 2024 19:43
vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta hanno salvato un cagnolino che era rimasto incastrato sotto una roccia nelle campagne di Serradifalco.
Il cane di proprietà di un cacciatore si era infilato all'interno della roccia mentre dava la caccia a un coniglio ma poi non è più riuscito ad uscire.
I vigili del fuoco hanno impiegato più di tre ore per tirare fuori il cane.
Utilizzando scalpello e una mazza sono riusciti a rompere parte della roccia riuscendo poi a estrarre l'animale