Cala il sipario su “Monumenti in Musica”: una edizione dai grandi numeri

Si è conclusa la mostra ideata dal maestro Roberto Fabio Coniglio

95047.it Al Castello Normanno si è conclusa la mostra “Monumenti in Musica” ideata e curata dal maestro Roberto Fabio Coniglio: una mostra allestita con disegni, incisioni e fotografie.

L’esposizione è stata organizzata dall’Associazione Musicale Coro Polifonico Sturm und Drang di Paternò in collaborazione con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, il Dipartimento regionale dei beni culturali ed il Comune di Paternò.

La mostra giunta alla sua seconda edizione riguarda i monumenti, la musica e la ricerca della figura umana, tentativo per dar valore e diffondere la cultura musicale e contestualmente promuovere il patrimonio monumentale–paesaggistico del territorio etneo.

Un bel momento di cultura vissuto all’interno del Castello Normanno paternese.