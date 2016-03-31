Cala il sipario su una bella edizione degli “Eventi di marzo”

Ieri sera alla Biblioteca comunale la consegna dei Premi con tanti spunti e ricordi dei quali fare tesoro

95047.it Cerimonia conclusiva ieri nei locali della Biblioteca comunale “G.B.Nicolosi” dell’edizione 2016 di “Eventi di marzo” giunta alla sua quarta edizione. Iniziativa promossa dalla presidente del consiglio Laura Bottino assieme ai consiglieri Guerrina Buttò ed Antonio Arena in collaborazione con l’assessorato alla cultura. La manifestazione che nasce con l’intento di celebrare la donna in tutte le sue possibili sfaccettature, ogni anno è parecchio attesa dalle associazioni che, ciascuna a proprio modo e con le proprie idee, mettono in campo iniziative che contribuiscono a impreziosire e risvegliare la città.

Ieri sera serata conclusiva, come si diceva, in occasione della quale sono state consegnate alle associazioni partecipanti delle targhe realizzate in acquerello dalla giovane artista paternese Rosanna Tartareso. Ma non solo, omaggi floreali e plausi alle due vincitrici del a Catania, premio del Premio “Essenza donna” dell’Accademia d’Arte Etrusca: Agata Rizzo e Cettina Caliò, rispettivamente per l’editoria scolastica ed il giornalismo e l’attività letteraria. Il premio istiutito lo scorso anno ed intitolato a Bianca di Navarra realizzato dall’artista Piermanuel Cartalemi è andato a due donne che si sono distinte nel mondo del volontariato: un premio alla memoria di Rosetta Scudo, segretaria storica del Gdvs di Paternò che ha sempre con coraggio cercato di superare mille ostacoli per stare accanto agli ammalati, soprattutto i più giovani. La consegna del premio alla sorella Pina Scudo, che con gli occhi bagnati dalle lacrime ha ricordato lo spirito di servizio che ha contraddistinto la sorella. L’altro premio Bianca di Navarra è stato invece assegnato a Concetta La Delfa, per il suo impegno al servizio dei bisognosi della comunità paternese.

Non sono mancati, poi, momenti di riflessone sulla condizione delle lavoratrici dell’IPAB “Salvatore Bellia” invitate all’incontro di ieri che hanno nuovamente lanciato un grido di aiuto, a sostenere la loro causa. Nonostante non percepiscano lo stipendio da oramai 30 mesi, i lavoratori continuano a svolgere dignitosamente il proprio servizio. Un plauso a loro da parte delle istituzioni presenti con l’impegno di sostenere la causa. A concludere la serata moderata dalla giornalista Federica Zammataro, un video che ha sintetizzato i momenti salienti di “Eventi di Marzo 2016”.