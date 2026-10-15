Calabria, distributori senza carburante a Cosenza: code per benzina e diesel

Difficoltà nei rifornimenti dopo le proteste davanti alla raffineria di Taranto. Disagi anche in altre province calabresi

COSENZA – Difficoltà nell'approvvigionamento di carburante a Cosenza, dove numerose stazioni di servizio hanno esaurito le scorte di benzina e gasolio. Una situazione che sta interessando anche altre zone della Calabria, provocando code ai distributori ancora operativi.

Già nella giornata di ieri si erano registrati rallentamenti alla circolazione, con diversi automobilisti in fila per effettuare il rifornimento. Anche questa mattina, giovedì 15 ottobre, si segnalano attese presso gli impianti che dispongono ancora di carburante.

Le difficoltà sarebbero legate alle proteste dei lavoratori dell'ex Ilva davanti alla raffineria di Taranto, che hanno avuto ripercussioni sulla distribuzione dei prodotti petroliferi destinati alla Calabria.

A incidere sulla situazione anche le preoccupazioni per il blocco dell'autotrasporto annunciato nella regione a partire da domani, venerdì 16 ottobre.

Secondo quanto riportato dall'ANSA, la carenza di carburante ha interessato numerose stazioni di servizio, mentre gli automobilisti continuano a rivolgersi agli impianti dove benzina e diesel risultano ancora disponibili.

Resta da verificare quando le forniture potranno tornare regolari e se i disagi si estenderanno ulteriormente nelle prossime ore.