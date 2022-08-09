CALAMARO GIGANTE PESCATO A SELINUNTE: È LUNGO 1 METRO E PESA 20 CHILI

Un calamaro gigante di 20 chili è stato pescato nelle acque di Triscina di Selinunte, a Castelvetrano.Il mollusco, lungo poco più di 1 metro, è stato recuperato da Giacinto Angileri, 60 anni, appassio...

Un calamaro gigante di 20 chili è stato pescato nelle acque di Triscina di Selinunte, a Castelvetrano.

Il mollusco, lungo poco più di 1 metro, è stato recuperato da Giacinto Angileri, 60 anni, appassionato di pesca.

"Mi trovavo in spiaggia con mia moglie e mi sono accorto di un uomo che correva verso la strada - racconta il signor Angileri - così mi sono girato verso il mare pensando che fosse successo qualcosa e, invece, mi sono accorto di questo calamaro gigante che nuotava in 30 centimetri d'acqua. Così a mani nude, l'ho preso"