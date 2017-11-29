CALATABIANO: CHIUSO UN ASILO NIDO, RISCONTRATE CARENZE IGIENICO-SANITARIE E MANCANZA DI AUTORIZZAZIONI

A seguito dell’ispezione eseguita dai Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi dal N.A.S. di Catania e da personale dell’A.S.P. di Giarre, il Sindaco del Comune di Calatabiano ha dis...

A seguito dell’ispezione eseguita dai Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi dal N.A.S. di Catania e da personale dell’A.S.P. di Giarre, il Sindaco del Comune di Calatabiano ha disposto con ordinanza la chiusura di una Ludoteca in Via Avv. Currenti a Calatabiano.

I Carabinieri durante il sopralluogo hanno accertato carenze di tipo strutturale quali la mancanza di servizi igienici (per numero e collocazione), utilizzo di locali non idonei al confezionamento dei pasti (per diversa destinazione d’uso), di superfici finestrate insufficienti alla regolare aereazione dei locali nonché l’esercizio abusivo di “micro nido”, bambini da 0 a 18 mesi, in struttura autorizzata a riceverne solo oltre i 18 mesi.