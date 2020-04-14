CALATABIANO, IL COMMOVENTE REGALO AI CC DI UNA BIMBA DI 5 ANNI

I Carabinieri della Stazione di Calatabiano hanno ricevuto stamattina l’inaspettata quanto gradita visita di una bambina di cinque anni, Gaia, che accompagnata dal padre si è recata presso la caserma...

I Carabinieri della Stazione di Calatabiano hanno ricevuto stamattina l’inaspettata quanto gradita visita di una bambina di cinque anni, Gaia, che accompagnata dal padre si è recata presso la caserma per esaudire un proprio desiderio: manifestare il proprio ringraziamento ai Carabinieri per l’attività svolta nell’ambito dei servizi per contrastare il purtroppo noto virus COVID-19, affiggendo personalmente un cartoncino a forma di cuore preparato insieme alla sorellina Giordana sul quale ha scritto “Grazie che ci proteggete da questo mostriciattolo”.

I militari hanno ringraziato la bambina per il suo sentito e puro sentimento di benevolenza e gratitudine quindi, dopo averle consegnato in gesto di riconoscenza il calendario dell’Arma dei Carabinieri, le hanno promesso che sarà loro ospite per un giorno appena cesserà l’emergenza.