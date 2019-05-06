CALCIO CATANIA, ESONERATO WALTER NOVELLINO DAL CLUB, TORNA SOTTIL
IL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ': Il Calcio Catania comunica di aver sollevato Walter Novellino dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra, ringraziando l’allenatore campano e Simone Tomass...
IL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ':
Il Calcio Catania comunica di aver sollevato Walter Novellino dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra, ringraziando l’allenatore campano e Simone Tomassoli per il lavoro svolto, per la professionalità sempre garantita e per la dedizione.
La guida tecnica della prima squadra viene nuovamente affidata ad Andrea Sottil, che dirigerà domani il primo allenamento settimanale.
A mister Sottil, l’augurio di buon lavoro in vista del debutto nei play off del campionato Serie C 2018/19.