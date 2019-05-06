95047

CALCIO CATANIA, ESONERATO WALTER NOVELLINO DAL CLUB, TORNA SOTTIL

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2019 12:59
Dintorni
IL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ':

Il Calcio Catania comunica di aver sollevato Walter Novellino dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra, ringraziando l’allenatore campano e Simone Tomassoli per il lavoro svolto, per la professionalità sempre garantita e per la dedizione.

La guida tecnica della prima squadra viene nuovamente affidata ad Andrea Sottil, che dirigerà domani il primo allenamento settimanale.

A mister Sottil, l’augurio di buon lavoro in vista del debutto nei play off del campionato Serie C 2018/19.

