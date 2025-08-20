Calcio: ecco tutti i nuovi record che ci mostrano i social

Nelle ultime settimane il calcio brulica di curiosità statistiche che rappresentano i nuovi record all time freschi freschi e appena sfornati dagli stadi più iconici. Alcuni primati, a quanto pare, du...

Nelle ultime settimane il calcio brulica di curiosità statistiche che rappresentano i nuovi record all time freschi freschi e appena sfornati dagli stadi più iconici. Alcuni primati, a quanto pare, dureranno parecchio tempo.

Il panorama statistico ci aggiorna sulle scommesse sportive più sensazionali vinte dai club, allenatori e calciatori tra i più forti di sempre, una dimostrazione empirica di quanto sia divertente e imprevedibile il mondo del pallone: un contesto che va particolarmente d’accordo con i social network.

Tre per tre uguale Conte

Lo scudetto 2024/2025 vinto con il Napoli è stato sicuramente il capolavoro più straordinario di Antonio Conte, che ha anche fissato un record all time particolarmente difficile da battere.

Conte è l’unico commissario tecnico che è riuscito a vincere il campionato di Serie A con tre squadre diverse, addirittura in tre città differenti: anche a Torino con la Juve e Milano con l’Inter.

Inter - Juventus termina 4 - 4 per la prima volta

Questo è un altro record impossibile da battere o ripetere, inedito almeno fino a ottobre 2024, quando per la prima volta il Derby d’Italia, così si chiama lo scontro tra Inter e Juve, è terminato 4 - 4. Un risultato esatto così improbabile, che i bookmaker lo quotano sempre tra 150 e 250.

La migliore difesa d’Europa del Napoli di Conte

Ecco un altro record sensazionale, perché quella della stagione di Serie A 2024/2025 del Napoli, è stata la migliore difesa di tutti i campionati nazionali d’Europa con 27 gol subiti in 38 match: meno di un gol per match. Per la prima volta il Napoli ha realizzato un primato del genere nella sua storia, oltre al quarto scudetto, che cambia la sua posizione in classifica nell’albo d’oro di Serie A.

I record di Enrique e del PSG nella vittoria di Champions 2025

Tra le curiosità statistiche più cliccate che giravano tra i social anche prima della finale di Champions, ci sono le 10 finali consecutive tutte vinte da Luis Enrique nei tornei di Liga e Ligue 1, che compresa la Champions del 2025 arrivano a 11.

Il tecnico non solo si è aggiudicato la sua seconda Champions League con il match PSG - Inter terminato 5 - 0, ma ha anche rinnovato il record di vittoria in una finale del torneo, con il maggior distacco, infrangendo il primato del Milan, che era di 4 - 0, realizzato in ben due finali negli anni ‘90.

4 squadre su 9 hanno vinto il Triplete contro l’Inter

In totale sono 9 le squadre che hanno vinto il Triplete, il Barcellona due volte nel 2009 e nel 2015, il Manchester United nel 1999, il Bayern Monaco nel 2013 e nel 2020, il PSV nel 1988 e la stessa Inter nel 2010.

La curiosità che i social mettono in evidenza è che quattro squadre hanno vinto il Triplete sempre contro l’Inter in finale di Champions: praticamente a ogni finale persa dai Nerazzurri corrisponde un Triplete vinto dagli avversari. Impressionante.

Nel 1967 il Celtic si aggiudicò il primo Triplete della storia del calcio, poi seguì l’Ajax nel 1972, il Manchester City di Guardiola nel 2023 e il PSG quest’anno: tutti hanno sconfitto l’Inter in finale di Champions.

Stroppa agguanta la terza promozione in Serie A

La Cremonese torna in Serie A e l’autore del capolavoro è Stroppa, che centra la sua terza promozione dalla Serie B, dopo quella col Monza nel 2022 e col Crotone nel 2020.

Attenzione, perché qui ci cova un’altra possibilità di record. Nella stagione di Serie A 2020/2021 il Crotone fissò il record negativo assoluto di 92 gol subiti, fino alla 24esima giornata il club Pitagorico fu allenato proprio da Stroppa.