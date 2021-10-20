CALCIO, LAVORO DA SOGNO, FRANCESCO MORIERO DIVENTA CT DELLE MALDIVE
Secondo quanto riportato da AlfredoPedulla.com, Francesco Moriero, ex centrocampista ed allenatore del Lecce, sarà il nuovo selezionatore della Nazionale delle Maldive.
L’ex Inter, come si legge, non avrà il suo staff al suo seguito ma già domani atterrerà a Male per firmare l’accordo che lo legherà alla sua nuova Nazionale.
Moriero ha allenato il Catania, nella stagione 2015-2016 in Serie C, 10 partite, nelle quali l’ex Inter raccolse ben 26 punti che piazzarono gli etnei al tredicesimo posto in classifica, sfiorando anche la qualificazione ai playoff poi raggiunti nelle annate seguente
Adesso andrà lontano dall’Italia a provare a trasferire la sua idea di calcio a quelle latitudini, magari per poi ritornare nel Bel Paese con un bagaglio di esperienze ed emozioni ancora più ampio.