CALCIO: ROBERTO MANCINI SI È DIMESSO DAL RUOLO DI CT DELLA NAZIONALE.

Roberto Mancini si e' dimesso da ct della nazionale italiana di calcio.La Figc e' gia' al lavoro per trovare il sostituto.La Figc ha appena pubblicato sul sito ufficiale l'annuncio delle dimissioni de...

A cura di Redazione 13 agosto 2023 14:07

