CALCIO: ROBERTO MANCINI SI È DIMESSO DAL RUOLO DI CT DELLA NAZIONALE.
Roberto Mancini si e' dimesso da ct della nazionale italiana di calcio.La Figc e' gia' al lavoro per trovare il sostituto.La Figc ha appena pubblicato sul sito ufficiale l'annuncio delle dimissioni de...
Roberto Mancini si e' dimesso da ct della nazionale italiana di calcio.
La Figc e' gia' al lavoro per trovare il sostituto.La Figc ha appena pubblicato sul sito ufficiale l'annuncio delle dimissioni del commissario tecnico.
"La Federazione italiana giuoco calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata", si afferma.
"Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra - prosegue la nota -.
Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a Uefa 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la Figc comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo ct della Nazionale".