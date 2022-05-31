CALCIO. SI GIOCHERÀ A PATERNÒ, GIOVEDÌ 2 GIUGNO LA FINALE DI COPPA ITALIA: MODICA-COMISO

Il comitato regionale ha scelto il “Falcone Borsellino” di Paternò quale sede della finale di Coppa Italia Promozione (inizio ore 16) che vedrà di fronte il Modica ed il Comiso.Il Comitato regionale...

Il comitato regionale ha scelto il “Falcone Borsellino” di Paternò quale sede della finale di Coppa Italia Promozione (inizio ore 16) che vedrà di fronte il Modica ed il Comiso.

Il Comitato regionale aveva scelto il “Dino Liotta” di Licata come sede della finale, ma dopo la mancata autorizzazione della Questura di Agrigento ha deciso di dirottare la partita verso l’impianto Paternese.

Sarà una finale tutta iblea tra due squadre che hanno militato nello stesso girone.

Sarà comunque una giornata di festa perché le due squadre sono state entrambe promosse in Eccellenza. Il Modica perché ha vinto proprio all’ultima giornata il campionato superando di un’incollatura il Mazzarrone, il Comiso sarà comunque promosso perché il suo avversario ha già ottenuto la promozione.