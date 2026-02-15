Calcio siciliano in lutto: si spegne a 52 anni Orazio Russo, simbolo del Catania e protagonista della promozione 2006 in Serie A

Calcio siciliano in lutto: si spegne a 52 anni Orazio Russo, simbolo del Catania

CATANIA – Lutto nel mondo del calcio siciliano e in casa Catania. Si è spento all’età di 52 anni Orazio Russo, responsabile del settore giovanile del club rossazzurro e figura storica legata ai colori etnei, che da anni combatteva contro la leucemia.

Russo è stato un simbolo per il Catania, prima da calciatore e poi da uomo di società, diventando negli anni un punto di riferimento per intere generazioni di giovani atleti.

Una carriera legata ai colori rossazzurri

Esterno destro d’attacco generoso e determinato, Orazio Russo era legato alla sua città dal 1991. Fu tra i protagonisti della storica promozione del 2006, sotto la guida di Marino, contribuendo a scrivere una delle pagine più importanti del club etneo.

La sua carriera da calciatore si concluse dopo l’esordio in Serie A nel 2010, con Sinisa Mihajlovic in panchina.

Nato a Misterbianco, cresciuto a Catania

Nato a Misterbianco, Orazio Russo trascorse l’infanzia nel quartiere di Barriera del Bosco, nel nord di Catania. Un legame profondo con il territorio e con la maglia rossazzurra, che ha portato sempre con orgoglio dentro e fuori dal campo.

Anche l’esperienza in Nazionale

Nel corso della sua carriera, Russo ebbe anche esperienze in Nazionale: vestì la maglia dell’Under-21 di Serie C, allenata da Roberto Boninsegna, nel periodo in cui era tesserato per il Lecce, e quella della Nazionale militare.

Dal campo alla panchina: il lavoro con i giovani

Dopo il ritiro, Russo ha continuato a servire il Catania con grande dedizione. Dal 15 marzo 2017 ricoprì il ruolo di allenatore in seconda, affiancando Giovanni Pulvirenti.

Nella stagione 2018-2019 allenò la formazione Berretti, mentre il 21 ottobre 2019, dopo l’esonero di Andrea Camplone, la società lo mise provvisoriamente alla guida della prima squadra, prima del ritorno di Cristiano Lucarelli annunciato il giorno successivo.

Successivamente, nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021, allenò la formazione Under-17, continuando poi il suo impegno come responsabile del settore giovanile.

Un vuoto profondo nel mondo rossazzurro

La scomparsa di Orazio Russo lascia un dolore enorme nell’ambiente calcistico etneo. Un uomo che ha dato tanto al Catania, non solo per le sue qualità sportive, ma soprattutto per la passione, la disponibilità e il lavoro svolto con i ragazzi, accompagnandone la crescita dentro e fuori dal campo.

Il mondo rossazzurro oggi piange una delle sue figure più rappresentative.