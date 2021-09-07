CALCIO, UFFICIALIZZATI I GIRONI DI SERIE D. PATERNO' NEL RAGGRUPPAMENTO A 20
La Lega Nazionale Dilettanti ha resa nota oggi pomeriggio la composizione dei gironi di serie D per la stagione calcistica 2021/2022, mentre nei prossimi giorni è prevista la composizione dei calendari.
Il Paternò è stato inserito nel raggruppamento I, che vede la presenza di 20 formazioni: Biancavilla, Castrovillari, Cavese, Cittanova, Acireale, Sant’agata, Fc Messina, Gelbison , Giarre, Lamezia Terme, Licata , Portici, Real Aversa , Rende, San Luca, Sancataldese, Santa Maria, Trapani , Troina.
Stabiliti anche gli accoppiamenti di Coppa Italia di categoria che partirà il 12 settembre con il turno preliminare dove si affronteranno Lamezia Terme-Rende, Sancataldese-Troina, Paternò-Giarre e Città di Sant’Agata-Cittanova.