Ecco come calcolare da soli l'Isee

E' stato rilasciato sul sito dell'Inps un nuovo applicativo che consente il calcolo simulato dell'Isee ordinario che si applica alla generalità delle prestazioni sociali agevolate, a meno che non sia previsto un Isee specifico (Isee minorenni, Isee Università ecc.).

Per poter accedere alla nuova funzionalità basta collegarsi

Ecco tutte le informazioni di cui si dovrà disporre al momento della compilazione dell'apposito modulo per il calcolo simulato dell'Isee ordinario.

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Innanzitutto vanno inseriti nell'apposito form l'anno di simulazione e il numero dei componenti del nucleo familiare. Nel caso di nuclei familiari con figli minori va specificato se entrambi i genitori, o l'unico genitore presente, hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati, se il nucleo è composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni e se sono presenti figli di età inferiore a tre anni.

Nel caso di nuclei familiari con almeno tre figli va invece segnalato il numero dei figli, il numero dei figli conviventi, il numero dei componenti disabili medi, gravi o non autosufficienti e il numero dei soggetti per i quali siano erogate prestazioni socio sanitarie residenziali a ciclo continuativo (ovvero in convivenza anagrafica che non facciano nucleo a sé stante).

CASA DI ABITAZIONE

Sotto tale sezione vanno specificati la tipologia di abitazione (di proprietà, in locazione ecc.) e il canone annuale della locazione previsto dal contratto regolarmente registrato.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Bisogna prestare particolare attenzione a tale sezione in quanto vanno inseriti i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dal nucleo familiare al 31 dicembre dell'anno precedente quello di simulazione della Dsu, in particolare il valore complessivo ai fini Imu della casa di abitazione del nucleo e la quota capitale residua complessiva del mutuo. Nel modulo vengono inoltre richiesti il valore complessivo ai fini Imu (ai fini IVIE se detenuto all'estero) e la quota capitale residua complessiva del mutuo degli altri immobili posseduti dai componenti del nucleo.

PATRIMONIO MOBILIARE

In questa sezione è necessario inserire il valore complessivo dei depositi e conti correnti bancari e postali di tutti i componenti del nucleo, avendo riguardo, per ciascun soggetto, di considerare il valore maggiore fra:

- la somma dei saldi al 31 dicembre dell'anno precedente quello di simulazione della DSU di tutti i depositi e conti correnti bancari e postali posseduti;

- la somma delle giacenze medie nell'anno precedente quello di simulazione della DSU degli stessi rapporti finanziari.

Va inoltre specificato il valore complessivo delle altre forme di patrimonio mobiliare possedute da tutti i componenti del nucleo al 31 dicembre dell'anno precedente quello di simulazione della Dsu.

REDDITI

Inserire la somma dei redditi netti di ciascun componente del nucleo riferiti al secondo anno solare precedente quello di simulazione della Dsu.

Per calcolare il reddito netto del singolo componente è necessario sommare tutti i redditi di cui all'art. 4, comma 2 del DPCM 159/2013 (ad es. reddito complessivo ai fini IRPEF, redditi esenti, trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari esenti e percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità) e sottrarre tutte le spese e franchigie applicabili di cui all'art. 4, comma 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. (ad es. deve essere sottratto, fino a d un massimo di 3000 euro, il 20% dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati o, se più favorevole, un’analoga quota dei redditi da pensione e dei trattamenti, fino ad un massimo di 1000 euro).