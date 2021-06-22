CALDO: A PATERNO’ OGGI 42,9 °, AUGUSTA RECORD 44,5°
Che a fine giugno a Paternò faccia caldo rischia di essere una non notizia,
Certo, il dato però è significativo visto che in questa giornata di giugno, 22 Giugno 2021 a Paternò alle ore 14 si è registrata la temperatura di ben di 42,9° come certificato dalla rete regionale Sias.
Oggi la città piu calda della Sicilia è stata Augusta con ben 44,5°, seguita da Lentini con 43,7° e Paternò con i 42,9°
L'ondata di calore infernale, che sta investendo con una certa forza la Sicilia non si attenuerà anzi come rende noto il servizio di Protezione civile sulla base del bollettino diramato dal Centro di competenza nazionale per domani, 23 Giugno 2021, è prevista un ondata di calore con livello di criticità 3 (rosso).
Il livello 3 indica condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio, come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.
Si raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18.