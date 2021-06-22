CALDO: A PATERNO’ OGGI 42,9 °, AUGUSTA RECORD 44,5°

Che a fine giugno a Paternò faccia caldo rischia di essere una non notizia,Certo, il dato però è significativo visto che in questa giornata di giugno, 22 Giugno 2021 a Paternò alle ore 14 si è regist...

A cura di Redazione 22 giugno 2021 20:31

