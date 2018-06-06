Caldo africano in arrivo: da domenica temperature bollenti

Come si legge sul sito Ilmeteo.it da domenica 10 giugno, le temperature saliranno costantemente al Centro Nord toccando valori massimi di 33 C sul Veneto e il Trentino Alto Adige, 28-31 C in Lombardia come a Milano ed Emilia Romagna. Qualche grado in meno invece su Piemonte e Liguria.

Temperature via via piu' alte man mano che ci sposta verso Sud; Roma dai 30 di domenica salira' fino ai 32 c di lunedi', Taranto tocchera' i 36 C sempre lunedi' mentre la Sicilia, che sara' la regione piu' calda d'Italia, probabilmente battera' il record di caldo per il mese di giugno con i 39 C previsti a Catenanuova (Enna). Antonio Sano', direttore e fondatore del sito Ilmeteo.it annuncia pero' che da martedi' 12 le temperature torneranno a diminuire a partire dal Nord e poi via via anche al Centro Sud, infatti l'anticiclone africano subira' l'ennesimo 'scacco matto' ad opera delle perturbazioni atlantica, mai cosi' in forma come quest'anno.