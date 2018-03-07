Caldo anomalo al Sud, previsti 25 gradi

Caldo anomalo 'in arrivo' nel weekend al sud, dove sono attesi fino a 25 gradi. A determinare l'innalzamento delle temperature, secondo le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, sono i venti di scirocco, che lunedì dovrebbero essere 'rimpiazzati' da venti occidentali che porteranno le temperature a ridimensionarsi.

Nel resto del Paese "si conferma, precisano, un netto peggioramento per l'arrivo di un'intensa perturbazione al Centronord accompagnata da forti venti meridionali".

Domani sarà una giornata nel complesso tranquilla con le schiarite più ampie al mattino (previste residue piogge solo in Calabria), e anche venerdì prevarrà il bel tempo, anche se non mancheranno nuvole anche consistenti soprattutto al Nord, in Toscana, Calabria e sulle Isole. I meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it definiscono "fake news" le notizie su stampa e web, scritte sulla base del modello americano Gfs, sull'arrivo di un Burian-bis il 21 marzo e della neve a Pasqua, parlando di "meteo-bufale".

