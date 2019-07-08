CALDO, DOMANI ALLERTA GIALLA, DOPODOMANI ALLERTA ARANCIONE

Domani, martedi 09 Luglio, l'allerta caldo con bollino giallo, dopodomani ALLERTA ARANCIONELo annuncia il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della SaluteNel dettaglio, il...

Domani, martedi 09 Luglio, l'allerta caldo con bollino giallo, dopodomani ALLERTA ARANCIONE

Lo annuncia il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute

Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Catania:

GIORNO 09 LUGLIO 2019: bollino giallo e allerta 1, con temperature tra 28 e 36 gradi e una massima percepita di 38 gradi

GIORNO 10 LUGLIO 2019: bollino arancione e allerta 2, con temperature tra 33 e 39 gradi e una massima percepita di 40 gradi

Il codice arancione è il secondo livello di allerta in una scala che va da zero a tre.

Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili

Consigli generali: