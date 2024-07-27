CALDO, DOMENICA DA BOLLINO ROSSO A PALERMO, GIALLO A CATANIA

Caldo in aumento nella giornata di domani: il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica il bollino rosso in sei città – Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma – m...

Caldo in aumento nella giornata di domani: il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica il bollino rosso in sei città – Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma – mentre per oggi non ne era indicato nemmeno uno.

Domani previsto anche il bollino arancione in 13 città: Bologna, Bolzano Brescia, Campobasso, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Torino, Trieste, Venezia Verona e Viterbo. Giallo invece per la città di catania.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, si legge sul sito del ministero.

Il livello 3 – bollino rosso – indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.