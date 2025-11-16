Caldo e spiagge affollate in Sicilia a metà novembre, con temperature oltre i 30 gradi: da martedì cambia tutto

La lunga estate siciliana sembra proprio non voler finire. Nelle ultime ore, le zone costiere dell’Isola sono state nuovamente prese d’assalto da bagnanti e amanti della tintarella che, nonostante il...

Le immagini arrivate da diversi borghi marini — soprattutto dalle baie del litorale catanese — parlano chiaro: scene da piena estate, con persone in acqua, altri sdraiati al sole e molti pronti a sfruttare l’ennesimo weekend dal sapore estivo.

Complice l’effetto dei venti di caduta, le temperature sul litorale tirrenico palermitano e messinese il 16 novembre hanno raggiunto valori impressionanti:

Pace del Mela: +30.1°C

Gioiosa Marea: +29.8°C

Palermo: +28.4°C

Situazione analoga anche nel resto dell’Isola: 23°C a Catania (qualcosa in meno all’ombra) e 26°C a Palermo, con un clima decisamente mite che continua a riempire spiagge e lungomare. Una condizione che ormai non sorprende più i siciliani, abituati alle “estati fuori stagione” anche tra fine novembre e inizio dicembre.

Secondo i modelli meteorologici a medio termine — tra cui le elaborazioni del Centro Europeo ECMWF — questa fase anticiclonica potrebbe però essere agli sgoccioli. Tra il 18 e il 20 novembre, infatti, l’alta pressione dovrebbe iniziare a indebolirsi, permettendo l’ingresso di correnti più umide da ovest.

Le perturbazioni atlantiche, finora rimaste lontane dal Mediterraneo, potrebbero tornare a interessare la Sicilia, portando:

un peggioramento del tempo,

piogge più diffuse,

un calo delle temperature, anche leggermente sotto la media del periodo.

I primi veri “segnali d’inverno” potrebbero quindi arrivare già nella prossima settimana.

Per ora, Sicilia ancora da cartolina

Fino a martedì, l’atmosfera rimarrà però tipicamente estiva in molte zone dell’Isola, con previsione di nuovi picchi fino a +27/+28°C sul litorale tirrenico del Palermitano e del Messinese, sempre per effetto dei venti di caduta.

Gli irriducibili del mare, quindi, non si faranno scappare queste ultime giornate quasi estive. Per il maltempo e l’arrivo di valori più freddi, basterà attendere ancora qualche giorno.