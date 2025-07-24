CALDO ESTREMO IN SICILIA, ALLERTA MASSIMA PER DOMANI: FINO A 45 °C TRA PATERNÒ, PALAGONIA E CATENANUOVA

Paternò – È in arrivo una nuova e intensa ondata di calore che interesserà la Sicilia, con particolare impatto sull’area centro-orientale dell’isola. Per la giornata di venerdì 25 luglio, è stata dira...

Paternò – È in arrivo una nuova e intensa ondata di calore che interesserà la Sicilia, con particolare impatto sull’area centro-orientale dell’isola. Per la giornata di venerdì 25 luglio, è stata diramata un’allerta per temperature estreme, con valori che potranno raggiungere o superare i +45 °C, soprattutto nelle zone interne del catanese.

Secondo i modelli previsionali, le masse d’aria in arrivo dal Nord Africa determineranno valori termici eccezionali a quota 850 hPa (circa 1500 metri di altitudine), con temperature comprese tra i +27 e i +29 °C. Questo contribuirà a generare condizioni di caldo opprimente su vaste aree della regione.

Tra le zone maggiormente esposte, si segnala il triangolo formato da Palagonia, Paternò e Catenanuova, dove si attendono le temperature più elevate.

Qui le massime potrebbero toccare i +44/+45 °C, ponendo particolare attenzione alla tutela della salute pubblica. Valori compresi tra i +40 e i +42 °C sono previsti anche nell’entroterra del siracusano, ennese e nisseno, mentre nel palermitano interno, specie ad est del capoluogo, si potranno raggiungere i +43 °C.

Sebbene le coste registreranno valori più contenuti, il caldo sarà comunque percepito in modo intenso a causa dell’elevato tasso di umidità, con condizioni afose in particolare lungo il litorale meridionale e alcune aree del messinese.

La Protezione Civile e le autorità sanitarie raccomandano massima prudenza, invitando la popolazione a evitare spostamenti nelle ore più calde della giornata, a idratarsi regolarmente, a limitare l’attività fisica all’aperto e a prestare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, bambini e persone con patologie.

L’ondata di calore, secondo le attuali proiezioni, proseguirà anche nella giornata di sabato 26 luglio, coinvolgendo oltre alla Sicilia anche la Puglia, la Basilicata e la Calabria, con temperature che in alcuni casi potranno superare i +43 °C.

Le autorità locali invitano i cittadini a restare informati tramite i bollettini ufficiali e i canali della Protezione Civile, adottando tutte le misure necessarie per proteggersi da questa fase di caldo estremo.