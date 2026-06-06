🔥 Caldo in aumento in Sicilia, ma c'è una buona notizia: niente ondate africane in vista

Temperature in rialzo tra oggi e domani, lieve tregua lunedì e poi nuovo aumento. Al momento non si intravedono picchi estremi.

La prima settimana di giugno prosegue all’insegna del bel tempo e di temperature in graduale aumento sulla Sicilia. Tra oggi e domani i valori termici sono attesi in crescita, con un clima sempre più estivo soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Secondo le ultime tendenze meteo, però, il caldo non dovrebbe raggiungere livelli eccezionali. Dopo il rialzo previsto nel fine settimana, lunedì si potrebbe registrare un lieve calo delle temperature, destinato però a durare poco. Nei giorni successivi, infatti, i termometri torneranno a salire portandosi nuovamente al di sopra delle medie stagionali.

La buona notizia riguarda il medio e lungo termine. Al momento, infatti, i principali modelli previsionali non mostrano l'arrivo di significative ondate di calore di matrice africana, quelle che spesso caratterizzano la seconda parte di giugno e i mesi estivi con temperature particolarmente elevate.

Le proiezioni attuali indicano valori generalmente in linea con il clima tipico del mese di giugno, con la possibilità di qualche episodio di instabilità soprattutto nelle zone interne dell'Isola nelle ore più calde della giornata.

Naturalmente si tratta di tendenze che dovranno essere confermate nei prossimi aggiornamenti, ma gli scenari attuali lasciano intravedere una prima metà di giugno senza eccessi e senza l'arrivo di quelle intense fiammate africane che spesso fanno impennare le temperature ben oltre i 40 gradi.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.