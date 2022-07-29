CALDO RECORD, CATANIA TRA LE 10 CITTÀ CON BOLLINO ROSSO OGGI E DOMANI

Il caldo record si è attenuato in alcune aree d'Italia, ma oggi e domani - 29 e 30 luglio - restano 10 le città da bollino rosso secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute sulle ondate...

Il caldo record si è attenuato in alcune aree d'Italia, ma oggi e domani - 29 e 30 luglio - restano 10 le città da bollino rosso secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute sulle ondate di calore: il livello di allerta permane massimo a Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma.

Migliora sabato, quando l'allerta 3 interesserà 6 località - Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo e Roma - con una tregua dall'afa anche in diverse città del Centro-Sud.

Situazione diversa per le regioni settentrionali e una parte del Centro nella seconda parte della giornata di venerdì.

A causa della conformazione della saccatura che metterà a contatto correnti fresche nord atlantiche con aria caldo umida mediterranea, sono attesi fenomeni violenti a prevalente carattere temporalesco con grandine di grosse dimensioni e forti colpi di vento. E questo mentre sul resto della Penisola permarranno condizioni di caldo afoso diffuso senza fenomeni significativi. La marcata instabilità di questa giornata avrà degli strascichi anche nelle prima parte del weekend. Andiamo dunque a vedere l'evoluzione della giornata di venerdì che si preannuncia molto delicata.

Una graduale intensificazione dell'instabilità sulle zone alpine/prealpine e pedemontane con possibilità dei primi forti temporali che localmente potranno interessare già alcuni tratti di pianura. Ma non è questa la fase più intensa, il fronte vero e proprio dovrebbe infatti transitare solo più tardi. Sotto la lente tra la sera e la notte pianura piemontese, Liguria, pianura lombarda meridionale ed orientale, pianura emiliana, medio-bassa pianura veneta e coste friulane, dove saranno maggiormente probabili nubifragi, grandine anche di grosse dimensioni e violenti colpi di vento (raffiche anche over 70-80km/h), ma fenomeni violenti non sono esclusi anche sui settori di pianura più alti e pedemontane.

Nel contempo, forti temporali interesseranno anche la Toscana e si propagheranno entro la notte anche alle Marche. Anche qui sono attesi fenomeni violenti con colpi di vento e grandine.