CALDO RECORD IN INDIA. REGISTRATI 52,3 GRADI A NEW DELHI

Nella capitale indiana Nuova Delhi, è stata registrata una temperatura record di 49,9°C.

Lo ha riferito l'ufficio meteorologico, l'Indian Meteorological Services, che segnala "forti ondate di caldo" e temperatura record in due stazioni alla periferia della città, Narela e Mungeshpur.

Nel maggio 2022 in alcuni quartieri della capitale sono stati registrati 49,2°C.

L'ufficio meteorologico governativo indiano oggi aveva segnalato un picco superiore ai 52 gradi, temperatura potenzialmente da record nella capitale Delhi, che potrebbe però essere dovuta a un difetto nell'apparecchiatura di misurazione.

"Mungeshpur ha riportato 52,9 gradi Celsius, una temperatura diversa da quella registrata in altre stazioni", ha dichiarato il Dipartimento meteorologico indiano in un comunicato, riferendosi a una stazione di rilevazione in un sobborgo di Delhi. "Potrebbe essere dovuto ad un errore del sensore o a un fattore locale.

Stiamo esaminando i dati e i sensori".

Le temperature torride sono comuni in India durante l'estate, ma i ricercatori affermano che il cambiamento climatico sta portando a ondate di caldo più lunghe, più frequenti e più intense. Le autorità di Nuova Delhi hanno anche messo in guardia dal rischio di scarsità d'acqua poiché i residenti soffocano per il caldo.

In alcuni luoghi si sono già verificati tagli all'offerta. Il ministro dell'Acqua, Atishi Marlena, ha invocato la "responsabilità collettiva" dei residenti per porre fine allo spreco d'acqua".