Caldo record oggi in Italia, in Sicilia doppia allerta: rossa per il caldo e gialla per il maltempo

Giovedì 6 agosto coincide con il picco dell’ondata di calore. Nell’Isola massima allerta per il caldo nelle città monitorate e criticità gialla per possibili temporali

L’Italia affronta oggi, giovedì 6 agosto 2026, il picco dell’ondata di calore. In tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute è stato disposto il bollino rosso per le alte temperature, il livello massimo di allerta legato agli effetti del caldo sulla salute.

Situazione differente, ma contemporanea, sul fronte meteorologico in Sicilia: nell’Isola è stata infatti diramata anche un’allerta gialla per rischio temporali e maltempo. Il colore giallo riguarda quindi la possibile instabilità atmosferica, mentre il rosso si riferisce esclusivamente all’ondata di calore.

Tra le città siciliane inserite nel monitoraggio del Ministero della Salute, Catania, Palermo e Messina sono da bollino rosso per il caldo. Le temperature resteranno molto elevate, con condizioni di forte disagio soprattutto nelle ore centrali della giornata e nelle zone interne.

Sicilia, caldo intenso ma anche rischio temporali

La Sicilia si trova dunque a fare i conti con due situazioni diverse: da una parte il caldo estremo, dall’altra la possibilità di temporali improvvisi.

L’allerta gialla per maltempo riguarda il rischio idrogeologico e temporali. Nel corso della giornata potrebbero svilupparsi rovesci isolati o sparsi, soprattutto nelle aree interne e orientali dell’Isola. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento, attività elettrica e temporanei accumuli d’acqua.

Nonostante i possibili temporali, il caldo resterà intenso. Le precipitazioni, infatti, potranno interessare soltanto alcune zone e non determineranno necessariamente un abbassamento significativo e duraturo delle temperature.

Bollino rosso, cosa significa

Il bollino rosso per il caldo indica condizioni di emergenza che possono avere conseguenze negative non soltanto su anziani, bambini e persone con patologie, ma anche sulla popolazione sana.

Particolare attenzione è richiesta a chi lavora all’aperto, a chi pratica attività fisica nelle ore più calde e a chi rimane a lungo esposto al sole.

È consigliabile evitare di uscire tra le 11 e le 18, bere frequentemente, preferire pasti leggeri e controllare le condizioni delle persone anziane o fragili.

Caldo fino a Ferragosto

L’anticiclone africano dovrebbe continuare a interessare l’Italia almeno fino al fine settimana. Un primo calo delle temperature potrebbe verificarsi al Nord tra domenica e lunedì, mentre al Centro-Sud e in Sicilia la calura rischia di proseguire ancora a lungo.

Una diminuzione più decisa delle temperature potrebbe arrivare soltanto dopo Ferragosto, anche se le tendenze a medio termine dovranno essere confermate nei prossimi giorni.