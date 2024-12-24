95047

CALENDARIO FESTIVO PER IL SERVIZIO RIFIUTI A PATERNÒ: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

In occasione delle festività natalizie, il servizio di raccolta rifiuti a Paternò subirà alcune variazioni per consentire una gestione più agevole in concomitanza con i giorni festivi. L’amministrazio...

24 dicembre 2024 12:35
CALENDARIO FESTIVO PER IL SERVIZIO RIFIUTI A PATERNÒ: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI
In occasione delle festività natalizie, il servizio di raccolta rifiuti a Paternò subirà alcune variazioni per consentire una gestione più agevole in concomitanza con i giorni festivi. L’amministrazione comunale invita i cittadini a prendere nota di queste modifiche per garantire una corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti domestici e preservare il decoro urbano.

Calendario delle modifiche:

  • Sospensione totale dei servizi: I servizi di raccolta porta a porta, spazzamento e il Numero Verde saranno completamente sospesi nelle giornate di martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio.
  • Attività regolari il 31 dicembre: Nella giornata di martedì 31 dicembre, tutti i servizi saranno garantiti regolarmente. Ciò include la raccolta porta a porta, lo spazzamento, l’operatività del Numero Verde e l’apertura al pubblico dei Centri Comunali di Raccolta, laddove presenti.
  • Modifiche al Numero Verde: Il Numero Verde non sarà attivo nei giorni di giovedì 26 dicembre, venerdì 27 dicembre e lunedì 6 gennaio. Tuttavia, gli altri servizi rimarranno operativi senza variazioni.

L’amministrazione invita i cittadini a collaborare, rispettando le indicazioni fornite e pianificando la gestione dei rifiuti in base al calendario comunicato. Questo permetterà di affrontare al meglio il periodo festivo e di mantenere la città pulita e ordinata.

