Call center, incontro azienda-sindacati: si prova a salvare il salvabile

Il confronto è avvenuto ieri: rinviato tutto a lunedì per un altro faccia a faccia a Tre Fontane che potrebbe essere decisivo. E dopo la scure dei licenziamenti si tenta di non peggiorare una vicenda già drammatica verificando la possibilità dei contratti

95047.it Dopo lo shock dei licenziamenti, si prova adesso quantomeno a salvare il salvabile. L’incontro tra l’azienda del Qè, i sindacati e gli Rsu ha portato a rivedersi lunedì prossimo alla sede di Tre Fontane per comprendere definitivamente (o almeno si spera) come ed in che modo si potrà procedere alla sottoscrizione dei contratti di solidarietà. Che, però, inevitabilmente non potranno essere per tutti. E sono tanti gli impiegati che aspettano di conoscere il proprio destino. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di potere conoscere e verificare i Bilanci 2014 e 2015; il prospetto anno 2015, gennaio e febbraio 2016 indicante il costo delle risorse umane dettagliato per commessa, reparto, distinto per dipendenti staff ed operatore nonché collaboratori; ulteriori costi compresi quelli strutturali. Si tratta di dati richiesti per verificare che le percentuali di solidarietà proposte dall’Azienda non siano superiori a quelle necessarie per evitare i licenziamenti.

I licenziati certi restano 122: di questi ne sono stati richiamati circa 50 (a orario ridotto) perchè a Tre Fontane sono state riattivate 28 postazioni temporanee. Gli eventuali contratti di solidarietà sono destinati ai 90 dipendenti in esubero: 70 lavoratori Inps, 14 Sky e 6 staff. Per loro, si tenta di scongiurare il licenziamento.

Lunedì mattina, dunque, quello che potrebbe essere un incontro decisivo.