Call center Qè, è emergenza: oggi sciopero e manifestazione

Una vicenda che non è solo un fatto privato dei lavoratori. Ma anche, e soprattutto, una disfatta che avrebbe conseguenze sulla città

95047.it “Che fine hanno fatto gli ultimi stipendi? il quadro della situazione è critico e soprattutto alla luce degli ultimi eventi, poco chiaro. Per questo giorno 6 Luglio è confermato lo sciopero aziendale con corteo che partendo alle 9.30 da Piazza Indipendenza e percorrendo Via Vittorio Emanuele porti in Piazza Umberto, presso il Palazzo Alessi, sede del Comune di Paternò.

Data l'importanza della vertenza, si invita tutta la cittadinanza ad essere solidali con noi lavoratori e a partecipare al corteo”.

L’invito alla città i lavoratori del call center Qè l’hanno fatto. Domani mattina, giorno della manifestazione, farà caldo: e non solo dal punto di vista metereologico. Il tracollo del call center non è esattamente un fatto privato che riguarda i singoli lavoratori. Si tratta di un dramma che abbraccia tutta la città: se è vero che parliamo di 800 posti di lavoro (e dunque di almeno 800 famiglie) sulle quali ruota tutta la vicenda.

Domani mattina, allora, sciopero e manifestazione. Vedremo quale sarà la risposta. Ma, in ogni caso, la vertenza resta un’urgenza da risolvere: altrimenti sarà una disfatta senza precedenti. E non solo, e non tanto, per l’azienda.