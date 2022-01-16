CALO DELLE DONAZIONI DI SANGUE , L'APPELLO DEL POLICLINICO DI CATANIA

Un significativo calo delle donazioni di sangue come conseguenza del dilagare della pandemia di queste ultime settimane».A segnalarlo è il Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria...

A segnalarlo è il Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria "G. Rodolico - San Marco" di Catania dove, rispetto ai primi giorni dello scorso anno, si registra un decremento nell’affluenza dei donatori pari a -35%. «Le conseguenze - sottolinea in servizio in una nota - sono la difficoltà a soddisfare sia le richieste dei pazienti cronici, i talassemici e gli ematologici su tutti, sia l’assistenza trasfusionale dei pazienti chirurgici».

Da qui l'appello a tutti coloro che possono donare «a recarsi nei centri raccolta delle associazioni e ospedalieri per effettuare la donazione».

In particolare, il centro raccolta del Servizio Trasfusionale del Policlinico di Catania, al primo piano dell’edificio 7, è aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 7.30 alle 12.00. Prima della donazione è consentita una colazione leggera che escluda latte e derivati.

Per eventuali informazioni è attivo negli orari indicati il numero 095.3781874.