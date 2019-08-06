CALORE, DOMANI BOLLINO GIALLO, DOPODOMANI BOLLINO ARANCIONE

Il bollettino emesso oggi dal Ministero della Salute indica ancora condizioni di attenzione per il caldo.Da domani aumenta il disagio.Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal min...

Il bollettino emesso oggi dal Ministero della Salute indica ancora condizioni di attenzione per il caldo.

Da domani aumenta il disagio.

Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Catania:

GIORNO 07 AGOSTO 2019: bollino giallo e allerta 1, con temperature tra 24 e 37 gradi e una massima percepita di 39 gradi

GIORNO 08 AGOSTO 2019: bollino arancione e allerta 2, con temperature tra 35 e 38 gradi e una massima percepita di 40 gradi

Il codice arancione è il secondo livello di allerta in una scala che va da zero a tre.

Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili

CONSIGLI GENERALI

Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca

Utilizza correttamente il condizionatore. Se hai solo un ventilatore utilizzalo seguendo alcuni accorgimenti

Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Segui un’alimentazione leggera, preferisci la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne,) in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di patologie gastroenteriche

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigorifero quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C

Se l’auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11.00-18.00). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Nelle persone anziane un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute.

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico