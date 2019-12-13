CALTAGIONE, MANOMISSIONE DEI CONTATORI ENEL: DENUNCIATO TITOLARE DI BAR
Agenti del commissariato di Caltagirone, con l’ausilio di tecnici dell’Enel, hanno avviato una serie di controlli negli esercizi pubblici mirati all’individuazione di quanti, tramite applicazione di un magnete sul contatore, ne rallentano i giri e, quindi, la registrazione dei consumi.
Nello specifico, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato verificato il contatore di un bar nei pressi del centro storico.
A seguito dell’ispezione, effettuata assieme ai tecnici dell’Enel, è stato rinvenuto, adagiato sul misuratore di consumo, un magnete che ne rallentava l’operato. Per tale motivo il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito alla locale autorità giudiziaria, per il reato di truffa aggravata.
In realtà, è la stessa società che distribuisce l’energia elettrica, che segnala gli esercizi sospetti, rilevando palesi discrasie tra gli assorbimenti (comunque rilevati) e i consumi indicati dal contatore.
Su queste basi, verranno intensificati i controlli tanto agli esercizi commerciali ritenuti sospetti, quanto alle abitazioni private nelle quali l’Enel rileverà anomalie di consumi.