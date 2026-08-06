CALTAGIORNE. Paura durante la festa di San Giacomo: 47enne ubriaco trovato con un coltello, denunciato

L'intervento dei Carabinieri dopo una segnalazione al 112 nel centro storico di Caltagirone: l'uomo è stato soccorso dal 118, disarmato e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Nel pieno dei festeggiamenti dell’Ottava di San Giacomo Apostolo, che anche quest’anno hanno richiamato nel centro storico di Caltagirone centinaia di fedeli, turisti e visitatori, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Caltagirone hanno garantito una costante vigilanza del territorio per assicurare il regolare svolgimento delle celebrazioni e tutelare la sicurezza della collettività.

Proprio nell’ambito di questo dispositivo di controllo, attivato nelle aree maggiormente interessate dagli eventi religiosi e civili, una “gazzella” è intervenuta tempestivamente, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, in via Vespri, nel cuore del centro storico cittadino, dove era stata indicata la presenza di un uomo riverso a terra.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato un 47enne del posto, con precedenti di polizia, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche.

Considerato lo stato di incoscienza dell’uomo, i militari hanno richiesto l’immediato intervento del personale sanitario del 118, ma prima hanno proceduto a metterlo in sicurezza, accertando che aveva con sé un coltello da cucina, che è stato immediatamente sequestrato.

Trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Gravina e Santo Pietro”, il 47enne è stato ricoverato per le cure del caso e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.