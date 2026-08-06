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CALTAGIORNE. Paura durante la festa di San Giacomo: 47enne ubriaco trovato con un coltello, denunciato

L'intervento dei Carabinieri dopo una segnalazione al 112 nel centro storico di Caltagirone: l'uomo è stato soccorso dal 118, disarmato e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere

A cura di Redazione Redazione
06 agosto 2026 14:17
CALTAGIORNE. Paura durante la festa di San Giacomo: 47enne ubriaco trovato con un coltello, denunciato -
Caltagirone
Dintorni
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Nel pieno dei festeggiamenti dell’Ottava di San Giacomo Apostolo, che anche quest’anno hanno richiamato nel centro storico di Caltagirone centinaia di fedeli, turisti e visitatori, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Caltagirone hanno garantito una costante vigilanza del territorio per assicurare il regolare svolgimento delle celebrazioni e tutelare la sicurezza della collettività.

Proprio nell’ambito di questo dispositivo di controllo, attivato nelle aree maggiormente interessate dagli eventi religiosi e civili, una “gazzella” è intervenuta tempestivamente, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, in via Vespri, nel cuore del centro storico cittadino, dove era stata indicata la presenza di un uomo riverso a terra.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato un 47enne del posto, con precedenti di polizia, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche.

Considerato lo stato di incoscienza dell’uomo, i militari hanno richiesto l’immediato intervento del personale sanitario del 118, ma prima hanno proceduto a metterlo in sicurezza, accertando che aveva con sé un coltello da cucina, che è stato immediatamente sequestrato.

Trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Gravina e Santo Pietro”, il 47enne è stato ricoverato per le cure del caso e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

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