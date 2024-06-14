CALTAGIRONE: ABBANDONA PER STRADA I RIFIUTI RACCOLTI, OPERATORE ECOLOGICO FILMATO DALLE TELECAMERE E DENUNCIATO DAL SINDACO

A Caltagirone un operatore ecologico, dipendente della ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale in città abbandonava i rifiuti differenziati racconti durante il suo consueto giro all’angolo...

Lo rende noto il Comune della città della ceramica.

Il sindaco Fabio Roccuzzo lo ha denunciato all’autorità giudiziaria. «Un comportamento .- ha detto il primo cittadino - di una gravità inaudita il suo. Un vero e proprio pugno nello stomaco alla città e a quanti si prodigano per mantenerla pulita.

Peraltro l’abbandono dei rifiuti è avvenuto in un luogo strategico, caratterizzato da un intenso transito di pedoni, soprattutto visitatori della nostra città, e veicoli e in cui pertanto il danno arrecato alla comunità è ancora maggiore.

Lo abbiamo smascherato attraverso le telecamere che abbiamo installato, grazie alle quali sarà sempre più tolleranza zero verso chi sporca».