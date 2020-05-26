I carabinieri delle Stazioni di Caltagirone e Granieri, con il supporto dei colleghi del Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato il 41enne Fabio CANNIZZARO, del posto, pe...

I carabinieri delle Stazioni di Caltagirone e Granieri, con il supporto dei colleghi del Reggimento Sicilia e del Nucleo

CALTAGIRONE. ALLEVATORE PRESO CON LE MANI … NELLA MARIJUANA

Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato il 41enne Fabio CANNIZZARO, del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi da fuoco e munizionamento, nonché per ricettazione.

L’uomo, un allevatore ovino che con il suo nucleo familiare vive in una casa rurale nella frazione San Paolo di Caltagirone, è una vecchia conoscenza dei militari e, proprio per i suoi trascorsi, era da essi ritenuto un soggetto d’interesse operativo, proprio per la strana disponibilità di marijuana recentemente da loro riscontrata in quelle zone.

I militari sino sono presentati all’alba di ieri presso la sua abitazione che, per oggettive difficoltà, richiedeva loro di essere in forze sufficienti e soprattutto della collaborazione di Auro ed Athos, due splendidi cani per la ricerca di armi e droga.

L’uomo ha immediatamente intuito che sarebbe stata una brutta giornata e quindi, per limitare i danni, li ha portati in un magazzino annesso all’abitazione dove, da un mobile in un vano adibito a bagno, ha estratto una busta di cellophane contenente 115 grammi di marijuana.

Non contenti però, guidati dai cani, i militari hanno trovato una vera e propria serra indoor per la coltivazione della marijuana: concime, lampade di elevata potenza per la generazione del calore, ventilatori, qualche germoglio di cannabis indica insomma … i loro sospetti erano fondati!

Nel prosieguo della ricerca inoltre, in un’altra abitazione dove vive la madre del CANNIZZARO insieme al nipote, i militari all’interno del water hanno rinvenuto una busta gettata da quest’ultimo nel tentativo, riuscito come confermato dall’interessato, di disfarsi di altri quantitativi di marijuana.

Ma non è ancora finita perchè, in un locale attiguo a quest’ultima abitazione hanno rinvenuto vario munizionamento per arma lunga nonché un fucile cal. 9 che, manco a dirlo, è frutto di un furto perpetrato nell’aprile del 2017 in un’abitazione di Caltagirone.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.