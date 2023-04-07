CALTAGIRONE. CONTINUANO I CONTROLLI IN CITTÀ: DENUNCIATO UN SOGGETTO PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI E RITIRATA UNA PATENTE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, continuano con controlli serrati contro l’illegalità diffusa con specifica attenzione, in particolar...

I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, continuano con controlli serrati contro l’illegalità diffusa con specifica attenzione, in particolare, per i reati aventi carattere predatorio, in special modo nelle fasce orarie serali e notturne.

Nella serata di ieri, nel corso dei numerosi posti di controllo dislocati nei principali snodi viari, in zona Croce del Vicario i Carabinieri hanno intimato l’alt ad un’autovettura che, però, ha indugiato, arrestando la marcia più avanti e soltanto dopo essersi reso conto che i militari avevano già attivato i dispositivi sonori della gazzella per porsi al suo inseguimento.

Tale tentativo di eludere il controllo ha portato i Carabinieri a controllare i due soggetti che erano a bordo dell’auto, rinvenendo, nella disponibilità di uno di essi, un 32enne del posto, stupefacente del tipo marijuana per un quantitativo superiore all’ “uso personale”, quindi verosimilmente destinato alla cessione a terzi. Per tal motivo, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Nell’ambito del servizio sono state identificate 23 persone e controllati 16 veicoli. In tale contesto, un 28enne di Palagonia è stato fermato alla guida del proprio veicolo e, emanando un forte odore di alcol, è stato sottoposto al c.d. “alcoltest” che ne ha accertato un tasso alcolemico di 0,66 g/l, con conseguente ritiro della patente di guida e segnalazione alla Prefettura di Catania.