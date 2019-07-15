CALTAGIRONE: GIOVANI CALATINI COME I PUSHER DEL BRONX, ARRESTATI

I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza un 19enne di Grammichele, ritenuto responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché di detenzione finalizz...

I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza un 19enne di Grammichele, ritenuto responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e un 20enne di Caltagirone, poiché ritenuto responsabile della sola detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

I militari del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio antidroga, hanno notato due giovani sospetti a bordo di una Ford Focus ai quali, dopo un breve pedinamento, hanno intimato l’alt; alla vista dei militari, il 19enne, conducente l’autovettura, dapprima ha iniziato le manovre per accostare il veicolo al bordo della strada ma poi, improvvisamente, è ripartito a velocità sostenuta. Immediatamente raggiunto, sorpassato e bloccato dai militari operanti in via Pirandello, il conducente è stato invitato a scendere dal veicolo ma, anche in questa occasione, questi, dopo la fuga a piedi del passeggero, è ripartito a folle velocità, impattando violentemente contro l’auto di servizio con i carabinieri a bordo; fuga proseguita verso la periferia di Caltagirone dove la Ford Focus, a causa dell’elevata velocità, è finita fuori strada.

Il giovane, illeso, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di una decina di grammi di marijuana suddivisa in dosi.

La perquisizione estesa anche all’abitazione del passeggero, ovviamente anch’egli inseguito a piedi e bloccato dai militari, ha consentito di rinvenire e sequestrare, nascosti nella cassetta del WC, 25 grammi tra marijuana ed hashish.

La droga è stata sequestrata, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.