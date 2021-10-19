CALTAGIRONE. IN AUTO CON COLTELLI E MANGANELLO: TRE PERSONE DENUNCIATE

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone coadiuvati dai colleghi del Reggimento “Sicilia”, e da personale della Polizia Locale, hanno realizzato un servizio a largo raggio finalizzato al controllo...

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone coadiuvati dai colleghi del Reggimento “Sicilia”, e da personale della Polizia Locale, hanno realizzato un servizio a largo raggio finalizzato al controllo del territorio per il contrasto alla criminalità in genere ed il rispetto delle norme del C.d.S. da parte degli utenti della strada.

Nel corso del servizio sono stati effettuati alcuni posti di controllo dislocati nei principali snodi viari supportati dall’intervento dinamico di altre pattuglie per una più efficace rapidità intervento.

A seguito dell’attività svolta sono state denunciate 3 persone, rispettivamente di 19, 27 e 43 anni, di cui due pregiudicati, perché ritenute responsabili di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I tre sono stati controllati ognuno a bordo della propria autovettura in compagnia di altri passeggeri, quindi trovati ognuno in possesso di coltelli di genere vietato, in particolare due per il 19enne mentre il 27enne, addirittura, anche di un manganello telescopico in metallo ed di una quantità per uso personale di marijuana, motivo per il quale è stato anche segnalato alla prefettura quale “assuntore” di sostanze stupefacenti.

Sono state identificate 41 persone e controllati 35 veicoli con la contestazione di infrazioni al C.d.S. con conseguenti due fermi amministrativi di autovetture e sanzioni per complessivi quasi 7 mila euro. (g/t)