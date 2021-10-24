CALTAGIRONE . MINACCIA I PASSANTI CON UN COLTELLO: FERMATO E DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi del Reggimento “Sicilia” hanno denunciato un 52enne del posto perché ritenuto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offe...

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi del Reggimento “Sicilia” hanno denunciato un 52enne del posto perché ritenuto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri numerose persone terrorizzate hanno chiamato il 112 avvisando l’operatore che, in pieno centro cittadino un uomo minacciava i passanti con un grosso coltello.

Immediatamente i militari sono giunti sul luogo e, ricevuta dai testimoni una descrizione dell’esagitato, lo hanno successivamente localizzato in viale Europa.

Quest’ultimo, però, appena avvedutosi della loro presenza, ha tentato di guadagnarsi la fuga venendo ma è stato prontamente bloccato dai militari che lo hanno immobilizzato e, dopo averlo sottoposto a perquisizione, hanno rinvenuto un grosso coltello con la lama di ben 12 centimetri con il quale aveva poco prima seminato il panico tra la folla.