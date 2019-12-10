CALTAGIRONE: OCCULTAVA NELL’AUTOSALONE OLTRE 700 GRAMMI DI MARIJUANA PRONTA AD ESSERE PIAZZATA: ARRESTATO

I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 37enne calatino Daniele GIORDAN...

I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 37enne calatino Daniele GIORDANO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info investigativa, ha condotto i militari sia nell’abitazione che nelle attività commerciali (autosalone) di proprietà dell’uomo dove c’era il forte sospetto che potesse nascondere della droga, ipotesi sostenuta anche dai precedenti penali specifici che risultavano a suo carico (nel maggio 2017 i carabinieri lo arrestarono per la detenzione finalizzata allo spaccio di 2,5 Kg di hashish e 580 grammi di marijuana, sostanze stupefacenti rinvenute e sequestrate proprio all’interno della rivendita di autovetture).

Difatti, grazie anche al prezioso fiuto del cane antidroga INDIC, i militari accedendo in quello stesso autosalone hanno scovato e sequestrato una borsa termica, celata all’interno di un ripostiglio, contenente oltre 700 grammi di marijuana, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.