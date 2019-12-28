CALTAGIRONE, PENSIONATO TROVA E RESTITUISCE PORTAFOGLI SMARRITO DA ALTRO PENSIONATO

CALTAGIRONE: Trova portafogli con 800 euro in contanti e lo consegna ai carabinieri. A Caltagirone un pensionato, passeggiando per viale Mario Milazzo, ha trovato un portafogli con all’interno circa 8...

CALTAGIRONE: Trova portafogli con 800 euro in contanti e lo consegna ai carabinieri. A Caltagirone un pensionato, passeggiando per viale Mario Milazzo, ha trovato un portafogli con all’interno circa 800 euro e senza alcuna esitazione si è recato in caserma per consegnarlo ai Carabinieri della locale Stazione.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi ed ha avuto come protagonista T.M. di anni 64, che ha visto il portafogli in strada e con grande senso civico, non ha avuto dubbi su quale fosse la cosa giusta da fare.

I militari dell'Arma, tramite i documenti d’identità custoditi nel portamonete, hanno rintracciato il legittimo proprietario, anch’egli pensionato di 64 anni, per riconsegnargli quanto smarrito. L’uomo ci ha tenuto ad esprimere un pensiero di gratitudine nei confronti dell’onesto concittadino.